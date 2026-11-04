Москва4 нояВести.Ночью 4 ноября за пределами Крыма произошла еще одна авария в энергосистеме, сейчас ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работыотметил Крючков в своем Telegram-канале
По его словам, на полуострове ввели ограничения подачи электроэнергии. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и пользоваться проверенными источниками информации.
Ранее сообщалось, что утром 3 ноября в Крыму были введены ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии, возникшей за пределами республики.