Крючков: новая авария произошла в энергосистеме за пределами Крыма

За пределами Крыма произошла новая авария в энергосистеме Крючков: новая авария произошла в энергосистеме за пределами Крыма

Москва4 ноя Вести.Ночью 4 ноября за пределами Крыма произошла еще одна авария в энергосистеме, сейчас ведутся восстановительные работы. Об этом сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Новая авария в энергосистеме за пределами Крыма. Ведутся восстановительные работы отметил Крючков в своем Telegram-канале

По его словам, на полуострове ввели ограничения подачи электроэнергии. Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и пользоваться проверенными источниками информации.

Ранее сообщалось, что утром 3 ноября в Крыму были введены ограничения на подачу электроэнергии из-за аварии, возникшей за пределами республики.