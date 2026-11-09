Режим ограничения электроснабжения в Севастополе отменен В Севастополе отменили ограничения подачи электроэнергии

Москва9 ноя Вести.Режим ограничений электроснабжения отменен на территории Севастополя. Об этом сообщила пресс-служба "Севастопольэнерго".

Режим временного ограничения электроснабжения снят. В 00.35 09.11.2026 г. диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей до следующей команды на ввод ограничения говорится в канале энергетической компании в MAX

Режим временного ограничения был вынужденно введен в Севастополе 8 ноября 08.52. В "Севастопольэнерго" отмечали, что электроэнергии, поступающей в город, недостаточно для ее подачи по графикам. При этом электроснабжение социально значимых объектов было обеспечено.