Режиссер Эмир Кустурица заявил, что на Украине идет борьба за человечество Кустурица: на Украине идет борьба за человечество

Москва21 ноя Вести.На данный момент на Украине идет борьба за человечество. Об этом заявил сербский режиссер и сценарист Эмир Кустурица в интервью ИС "Вести" на международном фестивале документального кино "RT.Док: Время наших героев", который проходит в Республике Сербской.

Так он ответил на вопрос о возможном давлении из-за показа фильмов об СВО в своей кинодеревне

На Украине … борьба для человечества. Это не только борьба между русскими и войсками, которые там. Я думаю, что там линия, на которой будет русская православная цивилизация или русская цивилизация, у которой … традиционные ценности будут защищены. Поэтому мы хотим, чтобы [эти фильмы] были частью этой цивилизации сказал он

Ранее режиссер Эмир Кустурица поделился, что для него интервью с главой российского государства Владимиром Путиным для фильма о Патриархе Московском и всея Руси Кирилле стало огромным вдохновением.