РФС изменил название главного матча Кубка России с суперфинала на финал

РФС внес изменения в регламент Кубка России по футболу РФС изменил название главного матча Кубка России с суперфинала на финал

Москва17 июн Вести.Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) внесло изменения в регламент Кубка России по футболу.

Уточняется, что теперь плей-офф начинается со стадии 1/8 финала.

Решающий матч турнира - единственная игра, которая называется финалом. Его участники определяются по итогам 1/2 финала Пути РПЛ и Пути регионов. Ранее эти стадии назывались финалами Пути РПЛ и Пути регионов соответственно, а матч за главный трофей - суперфиналом.

Ранее сообщалось, что матч за Суперкубок России по футболу пройдет 18 июля.