Иллюминация на роддоме в Верхней Пышме сообщает о появлении новорожденных

Роддом в Верхней Пышме украсили подсветкой, сообщающей пол новорожденного Иллюминация на роддоме в Верхней Пышме сообщает о появлении новорожденных

Москва19 ноя Вести.Здание роддома Верхнепышминской центральной городской клинической больницы украсили иллюминацией, которая включается при рождении младенца и меняет цвет в зависимости от пола новорожденного, сообщили в МАХ-канале Департамента информационной политики Свердловской области.

При рождении девочки фасад окрашивается в розовый цвет, при рождении мальчика — в синий. Есть решение и на тот случай, если врачи помогли увидеть мир разнополым крохам: символичные оттенки появляются на стенах роддома одновременно, после чего эффектно переливаются рассказала о проекте заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова

На стенах четырехэтажного здания смонтирована система светодиодов из 900 элементов различных модификаций.

Зимой освещение фасада будет включаться в 17.00 и работать до 08.00.