Мирошник: Киев вкладывается в попытки срыва выборов в России, но безрезультатно

Родион Мирошник назвал попытки Киева сорвать выборы в РФ безрезультатными Мирошник: Киев вкладывается в попытки срыва выборов в России, но безрезультатно

Москва21 сен Вести.Киев не стремится провести выборы на Украине, но безрезультатно вкладывается в попытки их срыва в РФ. Так считает посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его данным, в ходе российской предвыборной кампании ВСУ повредили или разрушили 74 здания избиркомов в десяти российских регионах.

Это материальное подтверждение спланированных действий Киева и их партнеров, направленных на срыв выборов в России констатировал Родион Мирошник в своем Telegram-канале

Дипломат добавил, что Киев вкладывается в попытки срыва выборов в России, но безрезультатно. Стратегия Украины, по его мнению, сводится к созданию гуманитарной катастрофы на деньги Евросоюза. По словам Мирошника, эту тактику Киев с помощью высокотехнологичных видов вооружений проводит в ЛНР и ДНР, в Херсонской и Запорожской областях, а также на части Белгородской области.