В Казани родителей наказали за то, что сын ездил в школу на питбайке

Родителей подростка из Казани наказали за то, что сын ездил в школу на питбайке В Казани родителей наказали за то, что сын ездил в школу на питбайке

Москва24 ноя Вести.В Казани оштрафовали родителей школьника, который ездил на занятия на питбайке, сообщили в Госавтоинспекции Управления МВД России по Казани в MAX.

Поводом для проверки стали неоднократные жалобы местных жителей. Они сообщили, что мальчик регулярно приезжал на учебу на питбайке, оставлял его в близлежащих дворах, шумел и мешал окружающим.

В ходе проведенных мероприятий личность нарушителя была оперативно установлена. Им оказался 9-тиклассник одной из школ Приволжского района Казани сказано в сообщении

Выяснилось, что питбайк ребенку купил отец. При этом он заявил, что действовал осознанно и не видит в покупке ничего противоправного. В свою очередь мать несовершеннолетнего пыталась оправдать действия сына тем, что так ему удобнее добираться до учебного заведения.

В настоящее время мать привлечена к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. А отец – за передачу управления транспортом человеку без прав. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела.