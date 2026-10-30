В Татарстане отец стал фигурантом дела после травмы сына на электросамокате

В Татарстане на отца завели уголовное дело после травмы сына на электросамокате В Татарстане отец стал фигурантом дела после травмы сына на электросамокате

Москва30 окт Вести.В Татарстане завели уголовное дело в отношении отца 7-летнего мальчика, который получил травмы на электросамокате, сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел в Нижнекамском районе в первой половине сентября. В полицию поступило заявление из больницы, куда с тяжелыми повреждениями поступил ребенок.

Отец мальчика, находясь возле дома в селе Верхняя Уратьма, передал управление мощным электросамокатом своему сыну. Ребенок не обладал навыками управления и не справился с рулем, в результате чего упал и ударился головой сказано в публикации

Уточняется, что мальчику потребовалась реанимация и перевод в ДРКБ города Казани.

По данному факту сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних была проведена проверка, по результатам которой в отношении отца мальчика возбуждено уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.

Мужчина находится под подпиской о невыезде.