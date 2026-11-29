Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар

Росавиация: временно закрыты аэропорты Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар Росавиация ввела ограничения в аэропортах Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар

Москва29 ноя Вести.Ночью 29 ноября в целях безопасности временно закрыты аэропорты Казани, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов отметила пресс-служба ведомства

В ведомстве уточнили, что такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Сейчас на территории Татарстана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей сохраняется режим беспилотной опасности.

Ранее сообщалось, что ночью 29 ноября аэропорт Шереметьево возобновил полеты самолетов по согласованию.