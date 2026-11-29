Москва29 нояВести.Ночью 29 ноября в целях безопасности временно закрыты аэропорты Казани, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судовотметила пресс-служба ведомства
В ведомстве уточнили, что такие ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Сейчас на территории Татарстана, Чувашии, Самарской и Ульяновской областей сохраняется режим беспилотной опасности.
Ранее сообщалось, что ночью 29 ноября аэропорт Шереметьево возобновил полеты самолетов по согласованию.