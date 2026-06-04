Москва4 июнВести.В священный месяц "Буянта hара" (месяц благодеяний) сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии провели благоустройство территории дацана «Даши Даржалин» в Багдарине, сообщается в MAX-канале Росгвардии Восточного округа.
Сотрудники убрали старую щепу, раскололи и сложили дрова в поленницы, а также обновили покраску дацана как снаружи, так и внутриотмечается в сообщении
Священнослужители выразили глубокую признательность сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии и пожелали им всех благ.