Москва24 нояВести.Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на двух медиков в больнице на Будапештской улице в петербургском Купчино, сообщили в главке ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ЧП произошло ночью в минувшее воскресенье, 22 ноября.
Нетрезвого мужчину с признаками наркотического опьянения привезли на скорой в медучреждение. Из-за опьянения он не мог самостоятельно передвигаться, поэтому санитары усадили его на специальное кресло и отвезли в кабинет для медосмотраговорится в публикации ведомства в MAX
В кабинете пациент атаковал медиков – 45-летняя санитарка и 19-летний санитар-транспортировщик получили закрытые черепно-мозговые травмы. Также у них диагностировали сотрясения головного мозга.
Персонал больницы воспользовался тревожной кнопкой, прибывшие росгвардейцы вместе с полицейскими скрутили подозреваемого. Мужчина, судимый за незаконное хранение наркотиков, был доставлен в отдел полиции.