Росгвардейцы задержали рецидивиста, напавшего на медиков в больнице Петербурга В Петербурге задержан мужчина, избивший медиков в больнице

Москва24 ноя Вести.Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на двух медиков в больнице на Будапештской улице в петербургском Купчино, сообщили в главке ведомства по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло ночью в минувшее воскресенье, 22 ноября.

Нетрезвого мужчину с признаками наркотического опьянения привезли на скорой в медучреждение. Из-за опьянения он не мог самостоятельно передвигаться, поэтому санитары усадили его на специальное кресло и отвезли в кабинет для медосмотра говорится в публикации ведомства в MAX

В кабинете пациент атаковал медиков – 45-летняя санитарка и 19-летний санитар-транспортировщик получили закрытые черепно-мозговые травмы. Также у них диагностировали сотрясения головного мозга.

Персонал больницы воспользовался тревожной кнопкой, прибывшие росгвардейцы вместе с полицейскими скрутили подозреваемого. Мужчина, судимый за незаконное хранение наркотиков, был доставлен в отдел полиции.