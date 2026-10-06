В Москве подросток напал с ножом на бригаду скорой помощи, двое ранены Подросток набросился с ножом и ранил двоих медиков скорой помощи в Москве

Москва6 окт Вести.В Москве 17-летний подросток напал с ножом на бригаду скорой помощи, приехавшую к нему на вызов. В результате два медика пострадали. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в Пресненском районе. Отмечается, что врачей вызвала для юноши его мать, однако, когда те прибыли, он заперся в туалете.

Когда врачи попытались до него достучаться, он открыл дверь и атаковал их с ножом. В результате инцидента фельдшера и санитара госпитализировали. У пострадавших медиков диагностировали резаные раны щеки и височной области говорится в сообщении СМИ в мессенджере МАХ

Официальной информации о случившемся нет.