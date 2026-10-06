Напавшего на медиков скорой в Москве подростка доставили в психбольницу

Подростка, напавшего на медиков скорой в Москве, доставили в психбольницу Напавшего на медиков скорой в Москве подростка доставили в психбольницу

Москва6 окт Вести.Подростка, напавшего с ножом на медиков скорой помощи в Москве, доставили в психиатрическую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию оперативных служб.

17-летний юноша доставлен в специализированное лечебное заведения для людей с психические расстройствами приводит агентство слова своего собеседника

Отмечается, что подросток, предварительно, состоял на учете в ПНД, также у психиатра наблюдается его мать.

Инцидент произошел вечером 6 октября, во вторник, в Пресненском районе. Предположительно, женщина вызвала скорую своему сыну, но, когда врачи приехали, он заперся в туалете, а после ранил двоих медиков ножом.