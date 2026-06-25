Роскосмос: ракетный двигатель РД-0124 тратит всего 1 кг топлива почти за 6 минут

Роскосмос: двигатель РД-0124 показал высокую эффективность расхода топлива Роскосмос: ракетный двигатель РД-0124 тратит всего 1 кг топлива почти за 6 минут

Москва25 июн Вести.Российский ракетный двигатель РД-0124 продемонстрировал высокую эффективность, проработав на одном килограмме топлива в течение почти 6 минут, сообщили в Роскосмосе.

РД-0124 используется в третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б", с помощью которого запускаются в космос аппараты различного типа, в их числе спутники военного назначения и корабли. Модификации двигателя применяются также в ракетах "Ангара" и "Союз-5".

359 секунд — удельный импульс ракетного двигателя РД-0124 в вакууме. Этот показатель отражает, насколько эффективно двигатель расходует топливо для создания тяги говорится в сообщении госкорпорации в MAX

Иными словами, двигатель РД-0124 создает тягу в 1 кгс (килограмм-сила) на протяжении 359 секунд, расходуя при этом всего 1 кг топливной массы, уточнятся в сообщении.

В Роскосмосе добавили, что удельный импульс РД-0124 будет рекордным в случае работы в пустоте, а не в вакууме - 361 секунда. Это дольше, чем у всех ракетных двигателей в мире, которые работают на жидком кислороде.