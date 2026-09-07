Российская ПВО сбила за день 32 дрона Минобороны РФ отчиталось о перехвате 32 украинских БПЛА

Москва7 сен Вести.Противовоздушная оборона РФ за день сбила 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Военные уточнили, что дроны были уничтожены над Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Орловской областями, Пермским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

В течение дня в период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа отметили в военном ведомстве

Ранее в сводке за минувшие сутки Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 498 беспилотников. Кроме того, российская ПВО сбила две управляемые авиационные бомбы.