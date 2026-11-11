Москва11 нояВести.Военнослужащие Поволжского соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили из засады четыре группы украинских военных на днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Спецназовцы выполняют задачи по поиску и уничтожению противника, действуя впереди штурмовых подразделений и совместно с ними.
Как рассказал командир группы с позывным Хан-Куль, бойцы заняли укрытия в лесопосадке и дождались появления противника.
Задача стояла в том, чтобы выйти в одну из лесопосадок. Расположились уже в полуготовых укрытиях, окопались, доделали их и просто ждали противника, когда он выйдетрассказал командир группы с позывным Хан-Куль
Одну из групп спецназовцы уничтожили во взаимодействии со штурмовиками. По словам командира, трое украинских военных погибли сразу, еще один получил ранение и перед смертью успел сообщить российским бойцам о маршрутах передвижения ВСУ и задачах подразделений на этом участке.
Ранее в Днепропетровской области ликвидировали офицера ВСУ, участвовавшего в АТО - так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе.