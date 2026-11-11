Российские спецназовцы из засады уничтожили четыре группы ВСУ Российский спецназ из засады ликвидировал четыре группы украинских военных

Москва11 ноя Вести.Военнослужащие Поволжского соединения специального назначения группировки войск "Центр" уничтожили из засады четыре группы украинских военных на днепропетровском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Спецназовцы выполняют задачи по поиску и уничтожению противника, действуя впереди штурмовых подразделений и совместно с ними.

Как рассказал командир группы с позывным Хан-Куль, бойцы заняли укрытия в лесопосадке и дождались появления противника.

Задача стояла в том, чтобы выйти в одну из лесопосадок. Расположились уже в полуготовых укрытиях, окопались, доделали их и просто ждали противника, когда он выйдет рассказал командир группы с позывным Хан-Куль

Одну из групп спецназовцы уничтожили во взаимодействии со штурмовиками. По словам командира, трое украинских военных погибли сразу, еще один получил ранение и перед смертью успел сообщить российским бойцам о маршрутах передвижения ВСУ и задачах подразделений на этом участке.

Ранее в Днепропетровской области ликвидировали офицера ВСУ, участвовавшего в АТО - так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе.