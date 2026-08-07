В Орле во время урагана оказался поврежден государственный флаг РФ

Российский флаг в Орле повредило ураганом В Орле во время урагана оказался поврежден государственный флаг РФ

Москва7 авг Вести.Государственный флаг России, поднятый у здания администрации Орла, оказался поврежден во время урагана 5 августа, сообщает городская администрация в мессенджере MAX.

К сожалению, при перемещении вниз флаг из-за урагана зацепился за лавочку и повредился отмечается в публикации

В администрации напомнили, что на флагштоке установлена автоматика, и при сильных порывах ветра флаг опускается самостоятельно.

Там заверили, что полотнище будет оперативно заменено, и через несколько дней триколор вновь будет реять над Орлом.

5 августа Орел праздновал 460-летие со дня основания и 83-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.