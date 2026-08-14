Москва14 авгВести.Российские беспилотники ударили по флагу Украины, установленному в парке "Юбилейный" в Краматорске. Об этом сообщили в бригаде "Север-V" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки ВС РФ.
Там отметили в разговоре с ТАСС, что "Краматорск все ближе".
Операторы дронов бригады Север-V нанесли удар по государственному флагу Украины, установленному в парке "Юбилейный" в Краматорскерассказали в бригаде
Ранее военный корреспондент Владимир Разин сообщил, что продвижение ВС РФ к Славянску и Краматорску идет каждый день, сразу с нескольких направлений.