Дроны РФ нанесли удар по флагу Украины в Краматорске

Российские дроны уничтожили флаг Украины в Краматорске Дроны РФ нанесли удар по флагу Украины в Краматорске

Москва14 авг Вести.Российские беспилотники ударили по флагу Украины, установленному в парке "Юбилейный" в Краматорске. Об этом сообщили в бригаде "Север-V" Добровольческого корпуса в составе Южной группировки ВС РФ.

Там отметили в разговоре с ТАСС, что "Краматорск все ближе".

Операторы дронов бригады Север-V нанесли удар по государственному флагу Украины, установленному в парке "Юбилейный" в Краматорске рассказали в бригаде

Ранее военный корреспондент Владимир Разин сообщил, что продвижение ВС РФ к Славянску и Краматорску идет каждый день, сразу с нескольких направлений.