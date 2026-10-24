Российский спецназ в боях за Доброполье уничтожил 50 гексакоптеров ВСУ ТАСС: в боях за Доброполье российские бойцы уничтожили 50 гексакоптеров ВСУ

Москва24 окт Вести.Более 50 украинских гексакоптеров уничтожил российский спецназ в ходе боев за Доброполье. Об этом ТАСС рассказал снайпер 3-й отдельной гвардейской бригады спецназа группировки войск "Центр" с позывных Лис.

Мы все гексокоптеры, можно сказать, "зелененькие" искоренили. То есть убили там порядка 50 штук, возможно, даже больше рассказал военнослужащий

16 октября начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении группировкой войск "Центр" города Доброполье.