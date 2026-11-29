Минобороны России: ВСУ потеряли более двух взводов в Коломийцах

ВСУ потеряли более двух взводов в освобожденных ВС РФ Коломийцах Минобороны России: ВСУ потеряли более двух взводов в Коломийцах

Москва29 ноя Вести.Вооруженные силы Украины потеряли свыше двух взводов в Коломийцах Днепропетровской области, этот населенный пункт ВС РФ освободили 29 ноября, сообщило Минобороны России.

Потери противника составили свыше двух взводов живой силы говорится в заявлении

В ведомстве добавили, что армия киевского режима понесла существенные потери и в техническом оснащении. Так, ВС РФ уничтожили пять боевых бронированных машин ВСУ, более 12 единиц автомобильной техники, 13 наземных роботизированных комплексов и около 30 гексакоптеров украинских боевиков.

Населенный пункт Коломийцы был освобожден 29 ноября усилиями штурмовых подразделений 656-го мотострелкового полка 29-й общевойсковой армии группировки войск "Восток"​​​. Российский бойцы форсировали реку Волчья и преодолели оборону противника.