Марочко сообщил, что бойцы ВС РФ выравнивают фронт у Белозерского Марочко: российские бойцы выравнивают фронт в районе Белозерского

Москва25 окт Вести.Бойцы Вооруженных сил (ВС) России выравнивают фронт севернее Доброполья - у Белозерского в ДНР. Об этом рассказал Андрей Марочко.

В интервью ТАСС он отметил, что что у Алексеево-Дружковки российские военнослужащие продолжают зачищать местность и работают над нарушением логистики боевиков киевского режима.

Касаемо Доброполья: сейчас здесь идет зачистка местности, и немного севернее Доброполья подравнивается линия боевого соприкосновения в районе населенного пункта Белозерское сказал Марочко

Снайпер 3-й отдельной гвардейской бригады спецназа группировки войск "Центр" с позывным Лис накануне сообщил, что российский спецназ в ходе боев за Доброполье уничтожил более 50 украинских гексакоптеров.