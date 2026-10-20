ТАСС: перед штурмом Доброполья ВКС РФ уничтожили все переправы ВСУ

Командир Шундиков рассказал о роли ВКС в штурме Доброполья ТАСС: перед штурмом Доброполья ВКС РФ уничтожили все переправы ВСУ

Москва20 окт Вести.Перед штурмом Доброполья Воздушно-космические силы России уничтожили все переправы ВСУ.

Об этом сообщил командир 80-го отдельного разведывательного батальона 51-й армии группировки войск "Центр" Денис Шундиков в беседе с ТАСС.

Наш большой брат - ВКС - перебил им все переправы, мосты, которые вели в Доброполье, и противник вынужден был перейти на второстепенные дороги сообщил он

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск доложил президенту России Владимиру Путину, что подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль Доброполье и Алексеево-Дружковку.