ТАСС: Российские войска отрезали логистику ВСУ в поселке Первомайское в ДНР

Начштаба "Аксиос": ВС РФ полностью заблокировали снабжение ВСУ в Первомайском ТАСС: Российские войска отрезали логистику ВСУ в поселке Первомайское в ДНР

Москва23 окт Вести.Российские войска отрезали логистику Вооруженных сил Украины в поселке Первомайское Донецкой Народной Республики, чтобы полностью заблокировать бойцов. Об этом ТАСС рассказал начальник штаба 9-й бригады 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Аксиос.

Подразделения бригады сначала осуществили блокирование данного населенного пункта, то есть полностью перекрыли противнику логистику, подвоз резервов, чтобы они не прибывали в данный населенный пункт рассказал начальник штаба

Кроме того, ВСУ лишили возможности снабжать гарнизон с воздуха.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов 16 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении группировкой войск "Центр" населенных пунктов Первомайское и Доброполье в ДНР.