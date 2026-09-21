Поддубный показал разрушенный к северу от Краматорска мост Поддубный: ВКС РФ уничтожили мост в Красноторке, которым пользовались ВСУ

Москва21 сен Вести.Самолеты Воздушно-космический сил РФ уничтожили мост в Донецкой Народной Республике, к северу от города Краматорск, – переправа служила транспортной артерией для вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

По его словам, логистика противника была нарушена в населенном пункте Красноторка.

ВКС уничтожили мост в н.п. Красноторка, что к северу от Краматорска. Автомобильный путепровод соединял берега реки Казенный Торец, что протекает через населенный пункт, и служил транспортной артерией для противника написал Поддубный в своем канале в MAX

Ранее сообщалось, что подразделения группировки войск "Север" сжимают кольцо вокруг сил противника в Харьковской области и расширяют внешнюю зону контроля.