Москва7 сенВести.Вооруженные силы России сбросили на мост в городе Краматорске Донецкой Народной Республики авиабомбу ФАБ-1500, сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что боеприпас был оснащен унифицированным модулем планирования и коррекции.
Минобороны России опубликовало видео нанесения авиационных ударов ФАБ-1500… по мосту в городе Краматорскговорится в сообщении
Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении объектов логистической инфраструктуры Украины, которые используют боевики ВСУ.
Также армия России нанесла удары по порту "Измаил", в котором был расположен комплекс для разгрузки судов с оружием.