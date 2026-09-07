ВС РФ ударили бомбой ФАБ-1500 по мосту в Краматорске

Российские военные сбросили полуторатонную авиабомбу на мост в Краматорске ВС РФ ударили бомбой ФАБ-1500 по мосту в Краматорске

Москва7 сен Вести.Вооруженные силы России сбросили на мост в городе Краматорске Донецкой Народной Республики авиабомбу ФАБ-1500, сообщило Минобороны РФ.

Уточняется, что боеприпас был оснащен унифицированным модулем планирования и коррекции.

Минобороны России опубликовало видео нанесения авиационных ударов ФАБ-1500… по мосту в городе Краматорск говорится в сообщении

Ранее Минобороны РФ сообщило о поражении объектов логистической инфраструктуры Украины, которые используют боевики ВСУ.

Также армия России нанесла удары по порту "Измаил", в котором был расположен комплекс для разгрузки судов с оружием.