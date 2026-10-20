Москва20 окт Вести.Платежный сервис Letim, которым пользуются россияне в Турции, завершит работу 30 ноября 2026 года. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России со ссылкой на компанию.

Причины закрытия сервиса не уточняются. До конца ноября клиенты смогут потратить деньги со своих аккаунтов в Letim или перевести их на счет в российском банке.

Клиенты Letim могут потратить имеющийся остаток средств на балансе до 30 ноября 2026 года или перевести его на свой счет в российском банке. Вывод средств будет доступен и после закрытия приложения через поддержку говорится в сообщении

В Letim заявили, что намерены обеспечить прозрачный порядок возврата денег и своевременно проинформировать пользователей об условиях завершения работы.

В АТОР считают, что уход сервиса не повлияет на туристический поток в Турцию. По данным ассоциации, у россиян остаются альтернативные способы безналичной оплаты, включая СБП, а многие путешественники по-прежнему предпочитают рассчитываться наличными.