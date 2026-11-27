Москва27 нояВести.Россия и Украина провели в Белоруссии гуманитарную миссию по воссоединению семей, в РФ вернули 20 человек, пишет агентство БЕЛТА.
Миссия проходила в пятницу на белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области.
Гуманитарная миссия помогла воссоединиться с семьями 23 гражданам, прибывшим из России, и 20 - с Украиныговорится в сообщении агентства
Отмечается, что в основном участниками миссии стали пожилые люди, оставшиеся вдали от родных.
Белоруссия уже провела более 70 гуманитарных и обменных миссий между Россией и Украиной.