Россия вернула с Украины 20 человек в рамках гуманитарной миссии

Россия и Украина провели в Белоруссии миссию по воссоединению семей Россия вернула с Украины 20 человек в рамках гуманитарной миссии

Москва27 ноя Вести.Россия и Украина провели в Белоруссии гуманитарную миссию по воссоединению семей, в РФ вернули 20 человек, пишет агентство БЕЛТА.

Миссия проходила в пятницу на белорусско-украинской границе в пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области.

Гуманитарная миссия помогла воссоединиться с семьями 23 гражданам, прибывшим из России, и 20 - с Украины говорится в сообщении агентства

Отмечается, что в основном участниками миссии стали пожилые люди, оставшиеся вдали от родных.

Белоруссия уже провела более 70 гуманитарных и обменных миссий между Россией и Украиной.