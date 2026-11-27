БЕЛТА: в Белоруссии началась миссия по воссоединению семей из России и Украины

Гуманитарная миссия по воссоединению семей из РФ и Украины началась в Белоруссии БЕЛТА: в Белоруссии началась миссия по воссоединению семей из России и Украины

Москва27 ноя Вести.Гуманитарная миссия по воссоединению семей из России и Украины началась в Белоруссии на украинской границе, сообщает БЕЛТА.

Гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей из России к близким на Украину началась в приграничье говорится в сообщении

Отмечается, что миссия стартовала в пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области.

Несколько дней назад уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова говорила, что продолжает помогать в воссоединении семей в России, на Украине и в третьих странах. В частности, она встретилась с девятью детьми, которым содействуют в переезде к близким на Украину и в Германию.