Москва27 нояВести.Гуманитарная миссия по воссоединению семей из России и Украины началась в Белоруссии на украинской границе, сообщает БЕЛТА.
Гуманитарная миссия по возвращению пожилых граждан и детей из России к близким на Украину началась в приграничьеговорится в сообщении
Отмечается, что миссия стартовала в пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области.
Несколько дней назад уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова говорила, что продолжает помогать в воссоединении семей в России, на Украине и в третьих странах. В частности, она встретилась с девятью детьми, которым содействуют в переезде к близким на Украину и в Германию.