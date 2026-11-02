Лантратова поблагодарила Белоруссию за помощь в организации миссии в Алешках Лантратова: Белоруссия оказала помощь в организации гуммиссии в Алешках

Москва2 ноя Вести.Белоруссия сыграла важную роль в организации гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Кроме того, Минск в целом оказывает помощь в организации переговорного процесса. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время пресс-конференции по итогам миссии.

По ее словам, были сложности с вылетом эвакуированных людей в Гомель из-за погодных условий.

Абсолютно точно хочу выразить огромную благодарность белорусской стороне за помощь не только в гуманитарной миссии по Алешкам, а за помощь в организации переговорного процесса… Поэтому то же самое сейчас мы говорим и о данной миссии. Были сложности из-за погодных условий, чтобы борт вылетел в Гомель, но даже здесь полностью вся помощь была оказана сказала она

Также Лантратова рассказала подробнее о том, как Белоруссия организовывает переговорный процесс между российской и украинскими сторонами.

Все переговоры с украинской стороной организованы на территории, где пункт пропуска находится. Что там есть? Во-первых, специальные комнаты для переговоров. Во-вторых, создана абсолютно безопасная среда. Там же после переговоров происходит воссоединение семей, обмен гражданскими, а затем происходит обмен военнопленными… То есть здесь высочайшая организация, огромная помощь добавила она

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия пока не планирует проводить новые гуманитарные операции по примеру миссии в Алешках. Он отметил, что каждый подобный случай требует отдельного рассмотрения.