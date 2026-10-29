Лантратова: украинский омбудсмен прибыл в Белоруссию и направится в Алешки

Лантратова: омбудсмен Украины прибыл в Белоруссию, откуда направится в Алешки Лантратова: украинский омбудсмен прибыл в Белоруссию и направится в Алешки

Москва29 окт Вести.Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец приехал в Белоруссию, откуда направится в район гуманитарной операции в Алешки, сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова.

Она сообщила, что выехала в Алешки для проведения гуманитарной миссии и обеспечения безопасного выезда тем, кто хочет покинуть город.

Мой коллега Дмитрий Лубинец уже прибыл в Беларусь, где его встретил мой аппарат. И оттуда также направится в Алешки отметила Лантратова

По ее словам, работа идет в рамках договоренностей с Лубинцом при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

Кремле рассчитывают, что 29-30 октября в Алешки Херсонской области удастся безопасно доставить гуманитарную помощь, а желающие покинуть город смогут эвакуироваться, сообщал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.