Львова-Белова: еще девять детей вернутся в свои семьи на Украине и в Германии

Львова-Белова: еще девять детей воссоединятся с семьями на Украине и в Германии Львова-Белова: еще девять детей вернутся в свои семьи на Украине и в Германии

Москва25 ноя Вести.Девять детей, проживающих в России, переедут к родственникам на Украину и в Германию, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По поручению президента России Владимира Путина продолжаем помогать в воссоединении семей в России, на Украине и в третьих странах. Сегодня встретилась с девятью детьми, которым содействуем в переезде к близким на Украину и в Германию написала она в MAX-канале

В сентябре Львова-Белова заявила, что благодаря содействию ее аппарата за 4 года 32 ребенка из 24 семей воссоединились с близкими в России, еще 145 детей из 118 семей вернулись к близким на Украину и в другие страны.