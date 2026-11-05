Львова-Белова сообщила о планах воссоединить с близкими на Украине девять детей

Девять детей планируется вернуть к близким на Украине, сказала Львова-Белова Львова-Белова сообщила о планах воссоединить с близкими на Украине девять детей

Москва5 ноя Вести.Российская сторона совместно с первой леди США Меланией Трамп планирует вернуть к близким на Украину девять детей в ноябре, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Россия последовательно ведет работу по воссоединению детей с их семьями по поручению президента РФ Владимира Путина и при взаимодействии с международными партнерами, подчеркнула она.

В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения – планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине написала Львова-Белова в мессенджере MAX

Ранее Львова-Белова отмечала, что киевский режим и Запад требуют от России воссоединения детей с их семьями, однако зачастую не предоставляют информацию, кто именно их ищет.

До этого она рассказывала, что благодаря содействию ее аппарата за четыре года 32 ребенка из 24 семей вернулись к близким в России. Также 145 детей из 118 семей вернулись к близким на Украине и в третьих странах.