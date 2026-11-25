Львова-Белова отметила вклад Мелании Трамп в воссоединение семей Львова-Белова отметила помощь Мелании Трамп в воссоединении семей РФ и Украины

Москва25 ноя Вести.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине.

Спасибо первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп за ее активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине. В истории одного из детей деятельное участие принял Ватикан. Благодарю написала она в своем канале в MAX

Детский омбудсмен сообщила, что встретилась с девятью детьми, которым оказывается помощь в воссоединении с родственниками на Украине и в Германии.

В сентябре Львова-Белова отмечала, что благодаря работе ее аппарата за четыре года 32 ребенка из 24 семей воссоединились с близкими в России, еще 145 детей из 118 семей вернулись к близким на Украину и в другие страны.