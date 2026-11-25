Москва25 нояВести.Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова поблагодарила первую леди США Меланию Трамп за активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине.
Спасибо первой леди Соединенных Штатов Америки Мелании Трамп за ее активное участие в работе по воссоединению детей с их семьями в России и на Украине. В истории одного из детей деятельное участие принял Ватикан. Благодарюнаписала она в своем канале в MAX
Детский омбудсмен сообщила, что встретилась с девятью детьми, которым оказывается помощь в воссоединении с родственниками на Украине и в Германии.
В сентябре Львова-Белова отмечала, что благодаря работе ее аппарата за четыре года 32 ребенка из 24 семей воссоединились с близкими в России, еще 145 детей из 118 семей вернулись к близким на Украину и в другие страны.