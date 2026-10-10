Россиянам объяснили, почему после 40 лет становится сложнее сохранять вес Диетолог Жернова: возрастные изменения соотношения мышц и жира влияют на вес

Москва10 окт Вести.После 40 лет поддерживать стабильный вес становится сложнее, так как с возрастом естественным образом меняется соотношение мышечной и жировой ткани. Об этом в беседе с RT рассказала врач-терапевт, диетолог Светлана Жернова.

По словам эксперта, увеличение веса после 40 лет возможно даже при привычном рационе и уровне физической активности.

После 30-40 лет мышечная масса начинает уменьшаться, а после 50 лет этот процесс ускоряется, особенно если человек ведет малоподвижный образ жизни сказала Жернова

Врач добавила, что у женщин изменение фигуры может быть особенно выраженным в перименопаузе и менопаузе. Она объяснила, что снижение уровня эстрогенов приводит к увеличению доли висцеральной жировой ткани, расположенной вокруг внутренних органов. Такое состояние связано с риском нарушений углеводного обмена, возникновения инсулинорезистентности и сердечно-сосудистых заболеваний, предупредила Жернова.

Вместе с тем, рассказала эксперт, у мужчин с возрастом может снижаться уровень тестостерона. Это в свою очередь оказывает влияние на распределение жировой ткани, сохранение мышц и чувствительность к инсулину, отметила она.