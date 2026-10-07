Хирург Василенко: овал лица после 40 лет меняется из-за ослабления связок и ткан

Пластический хирург объяснила, почему лицо может "поплыть" после 40 лет Хирург Василенко: овал лица после 40 лет меняется из-за ослабления связок и ткан

Москва7 окт Вести.Овал лица может заметно измениться и "поплыть" после 40 лет даже при сохранении привычного веса, поделилась с NEWS.ru пластический хирург Ирина Василенко.

Возрастные изменения связаны не только с кожей и жировой тканью, объяснила эксперт. По ее словам, постепенно меняется костный каркас, ослабевают связки, а жировые компартменты перераспределяются, из-за чего нижняя треть лица может стать визуально тяжелее.

После 40 лет овал лица может начать меняться даже при стабильном весе. Появляются брыли, углубляются носогубные складки, а линия нижней челюсти становится менее четкой. С возрастом меняется сразу несколько структур лица. Костный каркас постепенно теряет объем, связки ослабевают, а жировые компартменты перераспределяются: одни зоны становятся менее объемными, другие смещаются вниз указала Василенко

Хирург подчеркнула, что попытки решить проблему исключительно снижением веса не всегда дают желаемый результат. В некоторых случаях уменьшение количества жировой ткани, наоборот, может придать лицу более уставший вид, предупредила специалист.

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