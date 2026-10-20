Москва20 октВести.Зависимость от пластических операций встречается, поэтому иногда хирург должен уметь сказать пациенту "стоп" на вмешательство во внешность. Об этом заявила главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.
Частое обращение к пластическим операциям приносит организму лишь вред, сказала она в интервью РИА Новости.
Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил у специалиста, встречается ли среди людей зависимость от обращений к пластическим хирургам.
Бывает. Чрезмерное употребление и использование пластических эстетических коррекций, которые просто лишь бы сделать, вот бывают такие ситуацииответила Мантурова
Она отметила, что врачи должны уметь говорить пациенту "нет" в случаях, когда вмешательство принесет организму лишь вред.
Ранее пластический хирург Ирина Василенко рассказала, что овал лица может заметно измениться и "поплыть" после 40 лет даже при сохранении привычного веса.