Хирург рассказала о существовании зависимости от пластических операций Хирург Мантурова: зависимость от пластических операций существует

Москва20 окт Вести.Зависимость от пластических операций встречается, поэтому иногда хирург должен уметь сказать пациенту "стоп" на вмешательство во внешность. Об этом заявила главный внештатный специалист, пластический хирург Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Наталья Мантурова.

Частое обращение к пластическим операциям приносит организму лишь вред, сказала она в интервью РИА Новости.

Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев уточнил у специалиста, встречается ли среди людей зависимость от обращений к пластическим хирургам.

Бывает. Чрезмерное употребление и использование пластических эстетических коррекций, которые просто лишь бы сделать, вот бывают такие ситуации ответила Мантурова

Она отметила, что врачи должны уметь говорить пациенту "нет" в случаях, когда вмешательство принесет организму лишь вред.

Ранее пластический хирург Ирина Василенко рассказала, что овал лица может заметно измениться и "поплыть" после 40 лет даже при сохранении привычного веса.