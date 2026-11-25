Австралиец 2 дня голодал по пути к жене в Челябинск, его спасли пассажиры поезда

Россияне накормили голодавшего в поезде австралийца, ехавшего к жене в Челябинск Австралиец 2 дня голодал по пути к жене в Челябинск, его спасли пассажиры поезда

Москва25 ноя Вести.Гражданин Австралии на поезде отправился в Челябинск к своей супруге. Из-за языкового барьера иностранец не мог купить себе еду и воду, из-за чего ему пришлось голодать двое суток. На помощь мужчине пришли попутчики, сообщает Ural Mash.

По словам пассажирки, иностранец скромно улыбался, проходя мимо столика соседей с едой, но попросить о помощи так и не решился.

К вечеру второго дня иностранец позвонил супруге и включил громкую связь. Женщина объяснила попутчикам, что муж едет к ней аж из Австралии, и попросила помочь отмечается в сообщении

Пассажиры сразу же накормили скромного попутчика, устроив австралийцу целый пир. Мужчину угостили котлетами, бутербродами, яйцами и фруктами.