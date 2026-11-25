Москва25 нояВести.Гражданин Австралии на поезде отправился в Челябинск к своей супруге. Из-за языкового барьера иностранец не мог купить себе еду и воду, из-за чего ему пришлось голодать двое суток. На помощь мужчине пришли попутчики, сообщает Ural Mash.
По словам пассажирки, иностранец скромно улыбался, проходя мимо столика соседей с едой, но попросить о помощи так и не решился.
К вечеру второго дня иностранец позвонил супруге и включил громкую связь. Женщина объяснила попутчикам, что муж едет к ней аж из Австралии, и попросила помочьотмечается в сообщении
Пассажиры сразу же накормили скромного попутчика, устроив австралийцу целый пир. Мужчину угостили котлетами, бутербродами, яйцами и фруктами.