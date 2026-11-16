Москва16 нояВести.В Австралии сотрудник городского парка Перта ушел с работы, забыв двух посетителей колеса обозрения на высоте 36 метров над землей. Люди провисели в кабинке несколько часов, сообщает телеканал 9News.
Инцидент произошел в минувшие выходные.
Двое посетителей парка решили прокатиться на колесе обозрения, но вместо нескольких минут им пришлось провести на аттракционе около двух часов.
Они находились в самой верхней точке аттракциона, когда подсветка колеса погасла. Люди оказались в кромешной тьме, но смогли разглядеть, как оператор колеса обозрения спокойно уходит домой.
Застрявшие на аттракционе люди светили фонариком мобильного телефона, чтобы их заметили прохожие, но это не принесло результата, и тогда они связались с экстренными службами.
Они оплатили поездку на аттракционе. Они видели, как оператор покинул территорию, и с тех пор остаются тамцитирует телеканал запись переговоров спасателей
Примерно через два часа сотрудники аттракциона вернулись и спустили посетителей на землю. Владелец аттракциона уже начал внутреннюю проверку по факту происшествия.
Ранее стало известно, из-за чего остановилось колесо обозрения в Казани.