Посетители колеса обозрения в Австралии два часа просидели на высоте 36 метров

В Австралии посетителей колеса обозрения забыли на высоте 36 метров Посетители колеса обозрения в Австралии два часа просидели на высоте 36 метров

Москва16 ноя Вести.В Австралии сотрудник городского парка Перта ушел с работы, забыв двух посетителей колеса обозрения на высоте 36 метров над землей. Люди провисели в кабинке несколько часов, сообщает телеканал 9News.

Инцидент произошел в минувшие выходные.

Двое посетителей парка решили прокатиться на колесе обозрения, но вместо нескольких минут им пришлось провести на аттракционе около двух часов.

Они находились в самой верхней точке аттракциона, когда подсветка колеса погасла. Люди оказались в кромешной тьме, но смогли разглядеть, как оператор колеса обозрения спокойно уходит домой.

Застрявшие на аттракционе люди светили фонариком мобильного телефона, чтобы их заметили прохожие, но это не принесло результата, и тогда они связались с экстренными службами.

Они оплатили поездку на аттракционе. Они видели, как оператор покинул территорию, и с тех пор остаются там цитирует телеканал запись переговоров спасателей

Примерно через два часа сотрудники аттракциона вернулись и спустили посетителей на землю. Владелец аттракциона уже начал внутреннюю проверку по факту происшествия.

Ранее стало известно, из-за чего остановилось колесо обозрения в Казани.