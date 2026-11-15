Стала известна предварительная причина остановки колеса обозрения в Казани МЧС: колесо обозрения в Казани могло остановиться из-за блокировки аттракциона

Москва15 ноя Вести.Названа причина остановки колеса обозрения в Казани, предварительно, всему виной стало выгорание тормозного выпрямителя, сообщается в MAX-канале МЧС Татарстана.

На улице Фатыха Амирхана в субботу, 14 ноября, произошла остановка колеса обозрения. ‎Его высота составляет 65 метров.

Предварительная причина происшествия — выгорание тормозного выпрямителя, обеспечивающего работу мотор-редукторов, в результате чего произошла блокировка колеса обозрения говорится в сообщении

На колесе обозрения находились 27 человек, из них 10 детей. Всех эвакуировали. ‎