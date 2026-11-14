МЧС: из остановившегося колеса обозрения в Казани эвакуировали 27 человек

В Казани завершена спасательная операция на колесе обозрения МЧС: из остановившегося колеса обозрения в Казани эвакуировали 27 человек

Москва14 ноя Вести.На колесе обозрения в Казани завершена спасательная операция, эвакуированы все 27 человек, пострадавших нет, сообщается в MAX-канале МЧС Татарстана.

Ранее сообщалось, что на улице Фатыха Амирхана произошла остановка колеса обозрения. ‎Его высота составляет 65 метров.

На колесе обозрения находились 27 человек, из них 10 детей. Всех эвакуировали. ‎Самостоятельно смогли выйти 15 человек, из них 7 детей говорится в сообщении

Уточняется, что спасатели развернули автолестницу и с помощью тепловизора обследовали кабинки, находящиеся в самых верхних точках, на тепловое излучение.