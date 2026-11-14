Москва14 нояВести.На колесе обозрения в Казани завершена спасательная операция, эвакуированы все 27 человек, пострадавших нет, сообщается в MAX-канале МЧС Татарстана.
Ранее сообщалось, что на улице Фатыха Амирхана произошла остановка колеса обозрения. Его высота составляет 65 метров.
На колесе обозрения находились 27 человек, из них 10 детей. Всех эвакуировали. Самостоятельно смогли выйти 15 человек, из них 7 детейговорится в сообщении
Уточняется, что спасатели развернули автолестницу и с помощью тепловизора обследовали кабинки, находящиеся в самых верхних точках, на тепловое излучение.