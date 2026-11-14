Колесо обозрения сломалось в Казани, с высоты спустили 18 человек

В Казани остановилось колесо обозрения, людей эвакуируют с высоты Колесо обозрения сломалось в Казани, с высоты спустили 18 человек

Москва14 ноя Вести.В Казани вечером 14 ноября из-за неисправности остановился аттракцион "Колесо обозрения" на улице Фатыха Амирхана, с высоты уже спустили 18 человек, сообщает ГУ МЧС России по Республике Татарстан в мессенджере MAX.

К настоящему времени силами пожарных и спасательных подразделений спасены с высоты 18 человек, из них 6 детей говорится в публикации

По данным чрезвычайного ведомства, 17 человек спустили по пожарной автолестнице, которую протянули прямо к кабинкам, еще одного – при помощи спускового канатного устройства дежурной смены спасателей поисково-спасательной службы.

Работы на месте происшествия продолжаются.

У аттракциона остановилось приводное колесо. Как заявили в администрации, нужно разблокировать приводную шестерню, после чего колесо можно будет привести в действие механическим путем и вызволить остальных людей.