Москва11 нояВести.Госавтоинспекция Казани обнародовала кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей серьезное дорожно-транспортное происшествие на Вознесенском тракте, произошедшее ранним утром в среду, 11 ноября.
29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. Судя по видео, после столкновения внедорожник взмыл в воздух, несколько раз перевернулся и рухнул на крышу.
В результате происшествия водитель Mitsubishi получил травмы и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Транспортное средство помещено на спецстоянкуговорится в публикации ведомства в MAX
В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП.