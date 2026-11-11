Камера сняла момент ДТП в Казани, где трижды перевернулся внедорожник

В Казани водитель внедорожника выжил после тройного переворота машины Камера сняла момент ДТП в Казани, где трижды перевернулся внедорожник

Москва11 ноя Вести.Госавтоинспекция Казани обнародовала кадры с камеры видеонаблюдения, запечатлевшей серьезное дорожно-транспортное происшествие на Вознесенском тракте, произошедшее ранним утром в среду, 11 ноября.

29-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero не справился с управлением и врезался в разделительное ограждение. Судя по видео, после столкновения внедорожник взмыл в воздух, несколько раз перевернулся и рухнул на крышу.

В результате происшествия водитель Mitsubishi получил травмы и был срочно доставлен в медицинское учреждение. Транспортное средство помещено на спецстоянку говорится в публикации ведомства в MAX

В настоящее время проводится проверка обстоятельств ДТП.