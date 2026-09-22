Суд в Иваново рассмотрит иск о приостановке работы парка, где погиб ребенок

В Иваново могут закрыть парк аттракционов, где погиб 6-летний ребенок Суд в Иваново рассмотрит иск о приостановке работы парка, где погиб ребенок

Москва22 сен Вести.Иск о приостановлении деятельности "Мисти Парка", в котором погиб 6-летний ребенок, рассмотрит Ленинский районный суд Иваново. Об этом в MAX сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.

10 сентября 2026 года мальчик, находясь в игровой зоне, поднялся по внешней части горки аттракциона "Лабиринт 2.0 с бассейном, маяком и подводной лодкой", сорвался и упал с высоты.

Травмы оказались смертельными. Проведена проверка с участием Роспотребнадзора, МЧС и Ростехнадзора, которая показала, что трагедия вызвана не только опасным поведением посетителя, но и системным организационным фактором - недостаточностью персонала для непрерывного наблюдения за игровой зоной говорится в сообщении

11 сентября было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Надзорный орган потребовал приостановить эксплуатацию аттракционов до устранения угрозы жизни и здоровью потребителей и обязать ответчика провести внеочередное техническое освидетельствование аттракциона, а также представить в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области документы об устранении нарушений.