В Иваново 6-летний мальчик умер, упав с аттракциона, возбуждено дело

В Иваново 6-летний ребенок умер, упав с аттракциона В Иваново 6-летний мальчик умер, упав с аттракциона, возбуждено дело

Москва11 сен Вести.В Иваново 6-летний мальчик умер, упав с аттракциона, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Днем 10 сентября 6-летний мальчик, находясь в парке аттракционов в одном из торговых центров, залез наверх по фасаду одной из горок, сорвался и упал вниз с высоты.

[Пострадавший] был госпитализирован в лечебное учреждение, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался от полученных повреждений … возбуждено уголовное дело по … пп. «б, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека. — Ред.) – говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, назначена медицинская судебная экспертиза, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.