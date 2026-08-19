СК ищет очевидцев наезда катера на ребенка в Воронеже, после которого тот умер Воронежские следователи ищут очевидцев смертельного наезда катера на ребенка

Москва19 авг Вести.Следственные органы продолжают расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в Воронежском водохранилище после наезда на него катера, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в мессенджере MAX.

Фигурантом является ранее судимый судоводитель 45 лет.

Следствие ищет очевидцев наезда катером на малолетнего в акватории Воронежского водохранилища говорится в публикации

Трагедия произошла 2 июля в акватории Воронежского водохранилища в черте города Воронежа. Катер под управлением обвиняемого наехал на купавшегося ребенка. Водитель с места происшествия скрылся, не оказав помощи пострадавшему.

На берег ребенка, который был без сознания, доставили на моторной лодке очевидцы. Они вызвали скорую помощь, медики прибыли оперативно, они провели реанимационные мероприятия, однако ребенок скончался на месте от полученных повреждений.

По информации ГТРК "Воронеж", погибшему мальчику было 11 лет.