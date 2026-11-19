SCMP: лидеров АТЭС на приеме угощали лобстерами, окунем и дим-самами

SCMP: глав стран АТЭС потчевали лобстерами, дим-самами и китайским вином SCMP: лидеров АТЭС на приеме угощали лобстерами, окунем и дим-самами

Москва19 ноя Вести.Гостей торжественного приема для глав стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) угощали лобстерами, окунем и дим-самами, пишет издание The South China Morning Post (SCMP).

Прием от имени председателя КНР Си Цзиньпина прошел в Shenzhen International Communication Center в районе Футянь города Шэньчжэн (Китай).

На гала-концерте в Шэньчжэне мировых лидеров угощали такими блюдами как жареный лобстер с имбирем и зеленым луком, морской окунь на пару в соевом соусе и кантонский дим-сам, а также вином из китайского региона Нинся отмечает издание

Кроме того, гостям подавали говяжий стейк с грибами.

Такого рода торжественные приемы в Китае обычно сочетают в себе местные и мировые традиции, уточняет SCMP.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что торжественный прием от имени Си Цзиньпина на саммите АТЭС прошел хорошо, принимающая сторона провела все на высшем уровне. На торжественном приеме присутствовали президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и главы стран АТЭС.