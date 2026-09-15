Эксперт Ахмедов: россиян в октябре ожидает 22 рабочих и девять выходных дней

Россияне в октябре будут работать 22 дня Эксперт Ахмедов: россиян в октябре ожидает 22 рабочих и девять выходных дней

Москва15 сен Вести.Работники с графиком 5/2 в октябре 2026 года будут трудиться 22 дня и девять отдыхать, сообщил РИА Новости доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Г.В​​​. Плеханова Феликс Ахмедов.

Сотрудников с графиком 5/2 ожидает 22 рабочих дня и девять выходных за октябрь рассказал специалист

Он также уточнил, что количество выходных и рабочих дней для россиян, работающих посменно, варьируется в соответствии с графиком.

Государственных праздничных дней в этом месяце нет.