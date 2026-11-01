Росстат сообщил о целевых кибератаках на свои информационные ресурсы

Росстат подвергся кибератакам, утечки данных не выявлено Росстат сообщил о целевых кибератаках на свои информационные ресурсы

Москва1 ноя Вести.Информационные ресурсы Росстата подверглись целевым кибератакам в период с 29 октября по 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагирование сказано в сообщении

В ведомстве подчеркнули, что признаков компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не обнаружено.

В настоящее время специалисты Росстата совместно с профильными подразделениями по информационной безопасности и правоохранительными органами выясняют, каким образом осуществлялись атаки, и устанавливают источники угрозы.

Доступность официального сайта Росстата для пользователей будет восстановлена в ближайшее время уточнили в пресс-службе

Ранее газета The New York Times писала, что ряд европейских аналитиков допустили использование кибертатак для того, чтобы парализовать крупные российские города или метро в Москве.