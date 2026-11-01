Москва1 нояВести.Информационные ресурсы Росстата подверглись целевым кибератакам в период с 29 октября по 1 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
С 29 октября по 1 ноября на информационные ресурсы Росстата были зафиксированы целевые деструктивные кибератаки. Инфраструктура сработала штатно: мониторинговые системы своевременно оповестили о подозрительной активности, что позволило оперативно начать реагированиесказано в сообщении
В ведомстве подчеркнули, что признаков компрометации баз данных и утечки охраняемой законом информации не обнаружено.
В настоящее время специалисты Росстата совместно с профильными подразделениями по информационной безопасности и правоохранительными органами выясняют, каким образом осуществлялись атаки, и устанавливают источники угрозы.
Доступность официального сайта Росстата для пользователей будет восстановлена в ближайшее времяуточнили в пресс-службе
Ранее газета The New York Times писала, что ряд европейских аналитиков допустили использование кибертатак для того, чтобы парализовать крупные российские города или метро в Москве.