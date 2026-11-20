"Ростов" разгромил "Крылья Советов", продлив беспроигрышную серию в РПЛ "Ростов" продлил беспроигрышную серию в РПЛ, разгромив "Крылья Советов"

Москва20 ноя Вести.Футбольный клуб "Ростов" на своем поле разгромил самарские "Крылья Советов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), продлив свою беспроигрышную серию до шести игр. Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Олакунле Олусегун, Тимур Сулейманов и Даниил Шанталий.

В турнирной таблице чемпионата России "Ростов" занимает шестое место с 22-мя очками, "Крылья Советов" с 18-ю очками на седьмой строчке.

В следующем туре 29 ноября "Ростов" встретится с "Краснодаром", "Крылья Советов" – с московским "Динамо".