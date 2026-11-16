RT: ЕС финансирует выступающих за развал РФ черкесских сепаратистов в Турции RT: ЕС выделил более €260 тыс. черкесским сепаратистам в Турции

Москва16 ноя Вести.Евросоюз направил свыше €260 тыс. на поддержку кавказских общественных организаций в Турции. Среди получателей финансирования есть радикальные объединения, которые выступают за признание геноцида черкесов Российской империей и за отделение от РФ территорий в пользу несуществующего государства Черкесия. Об этом пишет RT со ссылкой на данные турецкого государственного реестра грантов.

В августе 2023 года "Совет объединенной Черкесии" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ) провел конференцию в Стамбуле, на которой предложил создать на территории России государство Черкесия. В 2025 году фонд подал заявку на получение финансирования от польского государственного Центра Мерошевского.

По данным RT, крупнейшим получателем средств от стран Евросоюза стала Федерация кавказских ассоциаций Турции (KAFFED). В 2024 и 2025 годах организация получила два гранта ЕС. Их общая сумма, согласно турецкому государственному реестру грантов, составила €99,9 тыс., а по сведениям Центрального финансового и контрактного управления Турции – €61,98 тыс. KAFFED, в частности, поддерживала протесты в Абхазии и выступала против передачи России госдачи в городе Пицунда.

В реестре также обнаружили четыре гранта на общую сумму €160,2 тыс., предназначенные другим кавказским обществам, в том числе входящему в KAFFED "Кавказскому обществу Кайсери" и обществу Бурсы, отмечает издание. Программы были связаны с сохранением языкового многообразия и укреплением гражданского общества.

К работе с черкесской диаспорой подключилась и международная правозащитная организация Minority Rights Group (MRG), финансируемая Еврокомиссией. В 2021-2024 годах она реализовала в Турции проект по созданию сети сторонников прав национальных меньшинств. Согласно финансовой отчетности организации, расходы на него составили £115 тыс. (€138 тыс.) в 2022 году и £173,3 тыс. (€208 тыс.) в 2023-м.

Еще одно Черкесское национальное собрание (CNA) зарегистрировали в Нидерландах в 2024 году. Оно также выступает за признание геноцида, репатриацию и национальное самоопределение черкесов, то есть за раскол России. В руководство организации вошли представители Германии, Канады и Нидерландов.

Среди учредителей CNA – зарегистрированная в Канаде организация черкесской репатриации (CRO), имеющая подразделения в США и Нидерландах. Она финансирует программы переселения и обучения черкесов на российском Северном Кавказе. Согласно отчету CRO, на эти проекты было направлено $220 тыс., а за три учебных года стипендии получили 105 человек. Среди партнеров программы – черкесские общества Германии, Турции и США.